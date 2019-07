Governo abre concurso para recrutamento de mil técnicos superiores

O Governo anunciou esta terça-feira, em comunicado, a abertura de um concurso para recrutamento de mil técnicos superiores.

No comunicado enviado à Comunicação Social pode ler-se que "com este procedimento o Governo procura reconstituir e revitalizar o corpo técnico da Administração Pública, apostando nas áreas estratégicas do Estado e recuperando a sua massa crítica. Para além disso, permite dotar os centros de competências e os serviços de trabalhadores qualificados em áreas especializadas, garantindo assim os adequados níveis de funcionalidade dos serviços públicos".

Através deste procedimento, tendo por base a modalidade de recrutamento centralizado, vai ser possível "constituir reservas de recrutamento para a carreira geral de técnico superior, com vista à constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em diferentes áreas", refere o documento.

As áreas em causa são a jurídica, a económico-financeira, o planeamento, controlo e avaliação, as relações internacionais e ciência política e estatística.

A nota do Governo informa que "os candidatos pré-selecionados na sequência de uma prova de conhecimentos e de uma avaliação psicológica integrarão uma bolsa de recrutamento válida durante 24 meses, à qual os órgãos ou serviços poderão recorrer quando tiverem necessidades de pessoal a suprir".

O Governo explica que o concurso estará aberto "pelo prazo de 15 dias úteis". Este período de tempo começa a contar a partir da data de publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público.

Neste concurso "são admitidos candidatos com ou sem vínculo de emprego público previamente estabelecido", termina o comunicado.