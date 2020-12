O Governo vai adiar para junho a obrigatoriedade dos médicos passarem as receitas médicas por via eletrónica, mas admite que “poderá haver prolongamento até ao final do ano de 2021, caso se verifique que há muitos médicos ainda sem capacidade para passarem receitas digitais”.





CM por fonte do Ministério da Saúde que acrescentou que, para já, o prazo limite para o fim do papel é junho de 2021, e que “a respetiva portaria já está pronta para publicação”.



“Estamos atentos às necessidades das pessoas” e “não somos indiferentes às dificuldades”, adiantou a mesma fonte, em resposta ao pedido formulado por Miguel Guimarães nesta terça-feira.





O bastonário da Ordem dos Médicos disse ao CM que há 555 médicos que “não têm hábitos informáticos e nem sequer usam telemóvel”, e avisou que o fim das receitas em papel pode significar que “milhares e milhares de portugueses vão ficar sem acesso a medicamentos”.





O prazo previsto para acabarem as receitas em papel já tinha sido adiado de 31 de março para 31 de dezembro deste ano, por causa da situação pandémica e da dificuldade dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde em prosseguirem com as formações para médicos sem hábitos informáticos. A Ordem dos Médicos disponibilizou as suas instalações para que as ações possam ter lugar “num lugar mais confortável para profissionais com pouca apetência para as tecnologias”.