Governo admite descida do preço dos combustíveis esta semana

O preço dos combustíveis desce esta semana, com o Governo a estimar em três cêntimos a descida do preço do litro de gasóleo e de 3,9 cêntimos da gasolina, segundo os dados do Ministério das Finanças enviados à Lusa.

No caso do gasóleo, a descida estimada é a primeira desde a semana iniciada em 30 de maio. Já na gasolina, observa-se um recuo pela segunda semana consecutiva, que pôs fim a um ciclo de subidas desde 9 de maio.

Perante a perspetiva de evolução dos preços na semana que hoje se inicia, o Ministério das Finanças anunciou na passada sexta-feira que iria manter "o desconto de ISP atualmente em vigor no gasóleo".