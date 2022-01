Governo admite suspender obrigatoriedade de isolamento para eleitores votarem

O Governo admite suspender a obrigatoriedade de isolamento por Covid-19 para que os eleitores confinados possam votar no próximo dia 30, anunciou esta quarta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final do encontro com os peritos no Infarmed."A ministra da Administração Interna [Francisca Van Dunem] terá pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) um parecer para saber se o isolamento impede o exercício do direito de voto, ou se é possível exercer o direito de voto, em condições de segurança, apesar do isolamento", adiantou o Chefe do Estado.