A secretária de Estado para a Promoção da Saúde revelou no domingo que aguarda as conclusões do inquérito à morte do utente António Fernandes no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures."É importante que, antes de qualquer tipo de comunicação, apuremos as causas e isso está a ser feito, pelo hospital e autoridades", disse à Rádio Renascença Margarida Tavares.António Fernandes entrou no hospital com a anca partida na terça-feira e morreu num corredor após esperar 6 horas para ser transferido para Sta. Maria.