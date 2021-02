Governo alemão envia 26 médicos, 150 camas e 50 ventiladores para Portugal

O governo alemão anunciou esta segunda-feira, no parlamento federal, que as Forças Armadas vão enviar, quarta-feira, para Portugal um total de 26 militares (médicos e enfermeiros), 150 camas de campanha e 50 ventiladores, que serão instalados num local da Grande Lisboa.

Foi explicado que foram ultrapassadas "dificuldades juridicas" de forma a permitir que os técnicos de Saúde alemães possam tratar dos doentes "diretamente". O apoio da Alemanha será principalmente na área dos cuidados intensivos.

Os militares alemães já chegam a Portugal com a primeira dose da vacina da Moderna. Trazem consigo a segunda toma, que será realizada já em Portugal. Para já o planeamento está feito para três rotações de 21 dias cada. Ou seja, a ajuda alemã pensa ficar em Portugal pelo menos dois meses.

A ajuda alemã a Portugal foi criticada pelo partido A Esquerda, no parlamento federal:. "O pedido do governo português de apoio às Forças Armadas [Bundeswehr] é incompreensível enquanto as capacidades em Portugal não forem totalmente utilizadas", disse o deputado Alexander Neu. "E isso inclui as clínicas privadas que até agora recusaram. Não pode ser que as clínicas privadas portuguesas estiquem os pés e o contribuinte na Alemanha pague pelo uso da ajuda em Portugal".