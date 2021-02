Governo alerta para documento falso sobre plano de desconfinamento a circular nas redes sociais

O Governo alertou esta quinta-feira para a circulação de um documento falso sobre plano de desconfinamento, o qual diz respeito a uma tabela divulgada em abril do ano passado.

Segundo nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro "este documento não tem qualquer veracidade, não é da autoria do Governo, nem se baseia em qualquer trabalho preparatório, pelo que às informações constantes do mesmo não deve ser atribuída qualquer credibilidade".





A falsificação do objeto de comunicação vai ser comunicada ao Ministério Público.Na mesma nota, o Governo anuncia que está a preparar os próximos passos para um futiuro desconfinamento do país e que os dados vão ser divulgados "em devido tempo, em articulação com a estratégia de testagem e o plano de vacinação", no entanto, salienta que é "inoportuno proceder nesta fase a qualquer apresentação ou discussão pública sobre o tema".