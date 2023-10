Governo altera regras do aluguer de veículos de mercadorias sem condutor

O Governo alterou as regras do regime jurídico do aluguer de veículos automóveis de mercadorias sem condutor (rent-a-cargo), tendo o decreto-lei sido esta quinta-feira publicado em Diário da República.

No preâmbulo do diploma, as alterações agora feitas são justificadas quer por já terem passado mais de 20 anos desde a última alteração, pelo que é tempo de "atualizar regras e procedimentos", quer por haver uma diretiva europeia que leva a necessidades de alteração da legislação portuguesa.

A diretiva europeia, segundo o Governo, quer fomentar a utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias para, assim, "aumentar a flexibilidade operacional, contribuindo para um aumento da produtividade e da competitividade das empresas" e ainda "garantir a utilização de veículos mais recentes, mais seguros e menos poluentes".

O decreto-lei estabelece o exercício da atividade fica sujeito a comunicação prévia ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que pode opor-se quando, durante 30 dias úteis, verificar não estarem preenchidos todos os requisitos.

O diploma reduz para seis o número mínimo de veículos (veículos ligeiros, pesados e reboques ou semirreboques) para o acesso à atividade de rent-a-cargo, considerando o Governo que com isso se consegue que "pequenas empresas prestem igualmente estes serviços, fomentando o empreendedorismo".

O regime passa ainda a prever que podem ser utilizados veículos de aluguer matriculados ou postos em circulação num outro Estado-membro. Contudo, as empresas estabelecidas em Portugal apenas podem utilizar esses veículos por um período máximo de dois meses quando usam por conta própria e um mês se os usam por conta de outrem.

O decreto-lei entra em vigor daqui a 90 dias, tendo as empresas já em atividade seis meses para se adaptarem às novas regras.