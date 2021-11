Governo anuncia 916 cursos técnicos superiores profissionais em 134 localidades

O primeiro-ministro António Costa falou esta terça-feira no 9.º Congresso Nacional dos Economistas na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, sobre a aposta do País no ensino. O PM disse que a "aposta que está a ser feita no ensino e formação profissional está a ter um impacto enorme no País".António Costa referiu que "hoje nos estamos a aproximar da média de qualificação da União Europeia" e que devemos ambicionar chegar ao nível dos melhores."A realidade da geração anterior é diversa", mas não deve ser abandonada e "há que fazer um enorme esforço de requalificação de todos aqueles que não tiveram a oportunidade de obter o grau de qualificação que é necessário".Adiantou ainda que este ano letivo contamos com 916 cursos técnicos superiores profissionais em 134 localidades distintas, uma rede "em contínua expansão".