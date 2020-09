Governo anuncia concurso para contratação de 950 médicos

Na habitual conferência diária, e quando questionada sobre a falta de pessoal médico em vários hospitais do país, Marta Temido fez saber que foi esta quarta-feira publicado em Diário da República um concurso para a contratação de 911 médicos da área hospitalar e 39 médicos da área da saúde pública, perfazendo um total de 950 vagas no Sistema Nacional de Saúde (SNS).Os hospitais de Santa Maria da Feira, Santarém, Évora e Beja têm registado falta de profissionais, designadamente na área da Pediatria.O Hospital de Santa Maria da Feira tem uma equipa de 20 médicos pediatras, no entanto, apenas oito realizam o serviço de urgência noturna. Para além disso, o envelhecimento do pessoal médico e licenças de maternidade/gravidez têm afetado o serviço. A ministra da Saúde referiu, todavia, que foram recentemente contratados profissionais para reforçar essa área.Relativamente ao caso do Hospital de Santarém, Marta Temido atribuiu ao surto que afetou vários profissionais de saúde como o principal fator para a falta de médicos.