O primeiro-ministro, António Costa, anuncia esta quinta-feira o levantamento de várias restrições, com efeitos a partir de 1 de outubro, para evitar “confusão” com as eleições de domingo.Deixa de existir limite para o número de pessoas em grupo em restaurantes, cafés, pastelarias e esplanadas, e acabam os limites de lotação para estabelecimentos, espetáculos culturais e eventos familiares.