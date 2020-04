Exames cancelados e aulas à distância. Conheça todas as medidas para o ensino

O terceiro período vai arrancar a 14 de maio, mas sem atividades letivas presenciais. A informação foi divulgada esta quinta-feira por António Costa após reunião com o Conselho de Ministros sobre o tema da educação durante a pandemia de coronavírus.No ensino básico, os alunos vão ter aulas através da telescola, na RTP Memória. As aulas presenciais no Ensino Secundário estão ainda a ser estudadas, mas o calendário de exames foi adiadoO primeiro-ministro anunciou que o terceiro período terá início no próximo dia 14 de maio.A possibilidade de aulas à distância no ensino secundário vai também ser estudada.As aulas do Ensino Básico vão ser lecionadas à distância a partir do próximo dia 20 de maio. O ensino vai ser reforçado com emissões diárias televisivas no canal RTP Memória onde serão fornecidos conteúdos pedagógicos que vão complementar trabalho feito pelos professores.Sobre os exames e provas de aferição, "a avaliação no básico será feita em cada escola pelos professores que melhor conhecem o percurso educativo de cada aluno sem provas de aferição"Regime especial de apoio para famílias com filhos menores de 12 anos será igualmente mantida.sobre a solução da teleescola, o chefe do Governo afirmou que ainda não é possível prever os custos isto, "mas estão a trabalhar para que este método de telescola corra bem".Relativamente ao Secundário, o Governo vai avaliar a possibilidade de retomar as aulas presenciais para os alunos do 11º e 12º anos. O calendário de exames do Ensino Secundário foi adiada, nomeadamente a primeira fase, prevista agora entre 6 e 23 de julho e a segunda fase entre 1 e 7 de setembro."É importante que possamos retomar as atividades letivas presenciais", embora o leque de disciplinas não permita o ensino à distância.Os alunos do 10.º ano vão permanecer em regime de ensino à distância. As aulas só serão presenciais nas disciplinas com exames específicos de acesso ao ensino superior.O primeiro-ministro avançou também que a atividade letiva poderá estender-se até dia 26 de julho, mas relembra que as aulas presencias só serão retomadas se existiram medidas de segurança para tal."Este é um sacrifício que se justifica. A suspensão das atividades presenciais letivas na escola deu um contributo decisivo para travar crescimento exponencial da pandemia", afirmou Costa, que deixou elogios de toda a comunidade educativa que concluiu "com sucesso o segundo período"."Ainda não chegámos ao dia que podemos começar a levantar as medidas de distanciamento", relembrou o primeiro-ministro.António Costa não deu, no entanto, garantias sobre a reabertura das escolas em setembro. "A pior coisas que podemos fazer é por-nos a adivinhar o futuro da evolução desta pandemia, respondeu costa depois de lhe perguntarem se em setembro pode ser certo as escolas abrirem", alertou.Recorde-se que António Costa esteve reunido com os partidos políticos com representação na Assembleia da República, o Presidente da República e o ministro da Educação para a tomada de decisão sobre o terceiro período e o ensino durante a pandemia de coronavírus