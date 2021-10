Desconto de 10 cêntimos por 50 litros nos combustíveis em vigor a partir de 10 de novembro

Ao minuto Atualizado a 28 de out de 2021 | 13:23

13:08 | 28/10 Já arrancou o autoagendamento da vacinação para pessoas com mais de 80 anos Seguem-se declarações da ministra da Saúde. Marta Temido revela que já arrancou o autoagendamento da vacinação em simultâneo da Covid-19 e da gripe para pessoas com mais de 80 anos.



Marta Temido garante que quem não agendou irá receber uma mensagem.



A ministra da saúde afirma que a incidência da Covid-19 em Portugal está a baixo da média na UE. Relembra, no entanto, que há uma maior circulação do vírus e um aumento dos casos da doença no País.



Até ao momento foram administradas mais de 384 mil vacinas da gripe. 194 257 mil pessoas já tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.



"Todos os mecanismos que foram usados na vacinaçao contra a Covid vão também manter-se para a gripe", sublinhou a ministra.

12:58 | 28/10 Desconto nos combustíveis entra em vigor a 10 de novembro António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, revela que o Governo aprovou um desconto de 10 cêntimos por 50 litros por mês, nos combustíveis. O apoio entra em vigor no próximo dia 10 de novembro.



"No dia 1 de novembro todos os consumidores poderão registar-se na plataforma IVAucher", acrescentou, recordando que quem está inscrito já não precisa de ser inscrever.



Os portugueses que se deslocarem aos postos de combustíveis e que façam o pagamento através do cartão bancário (depois de aderirem ao programa) receberão dois dias depois o valor correspondente a cinco euros. Caso não gastem este valor no mês, o valor "acumulará para o mês seguinte", anunciou o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.



"Esperamos que este subsídio sirva para atenuar o preço dos combustíveis", afirma António Mendonça Mendes.

O Governo apresenta esta quinta-feira as conclusões sobre o último Conselho de Ministros, um dia após o chumbo do Orçamento de Estado para 2022 no Parlamento.