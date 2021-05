IVAucher em vigor a partir de 1 de junho, anuncia ministro da Economia

O Governo aprovou na quinta-feira um plano para reativação do setor do turismo, que está a ser apresentado esta sexta-feira e está focado no apoio às empresas, fomento da segurança, geração de negócio e construção do futuro.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, "o Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro estrutura-se em quatro pilares de atuação -- apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e construir o futuro -- com o intuito de criar mais valor e contribuir de forma expressiva para o crescimento do Produto Interno Bruto e para uma distribuição mais justa da riqueza".

Assim, a resolução na quinta-feira aprovada pelo executivo estabelece um "plano para estimular a economia e a atividade turística", sendo o objetivo "superar os objetivos e metas de sustentabilidade económica, ambiental e social definidas na Estratégia para o Turismo 2027".

A apresentação pública do Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro será feita pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, às 09:30 de sexta-feira.





Ao minuto

10:22 | 21/05 IVAucher avança a 1 de junho O IVAucher vai avançar a 1 de junho, disse Siza Vieira.

10:15 | 21/05 Investimento de seis mil milhões no turismo São "estimados mais de 6 mil milhoes de euros" para investir no turismo em Portugal, anunciou o ministro da Economia.

10:10 | 21/05 Siza Vieira sobre pilares do plano O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, garantiu que a " ideia é assegurar que somos capazes de mobilizar um conjunto de agentes para a concretização destes objetivos".



Relativamento aos pilares do plano, destaca:



"Apoiar as empresas ao nível financeiro, gerir a questão do fim das moratórias, ajudar a recapitalizar empresas afetadas pelo ano de pandemia e apoiar a estratégia operacional".



"Fomentar a segurança", de forma a preparar as empresas para nova realidade, continuou.



Siza Vieira diz que é necessário "gerar negócio, facilitando a experiência de compra".



O ministro garantiu ainda a necessidade de "investimento na sustentabilidade de modelos de negócio".