Governo aprova subida do salário mínimo nacional e apoio excecional às famílias vulneráveis

Solidariedade e Segurança Social,

O Governo aprovou, esta quinta-feira, o decreto de lei para a subida do salário mínimo para os 760 euros, a partir de janeiro de 2023 - um aumento de 55 euros. Também foi aprovado o apoio excecional às famílias vulneráveis, no valor de 240 euros, e pago a partir do próximo dia 23 deste mês."O Governo aprovou hoje o aumento do salário mínimo nacional para entrar em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023, para passar dos 705 euros que hoje temos para os 760 euros", disse a ministra do Trabalho,Ana Mendes Godinho, salientando que este valor significa que desde 2015 o SMN teve um aumento de cerca de 50%.A subida de 55 euros, disse, "traduz o maior aumento em termos absolutos" do salário mínimo nacional.Já o apoio excecional abrangerá cerca de um milhão de famílias (1.037 mil agregados) e será pago numa única vez, no dia 23 de dezembro para quem tem o IBAN registado junto da Segurança Social e por vale postal nas restantes situações.Este apoio "será pago a todos os agregados que já tiveram um apoio excecional para compensar a inflação", disse a ministra do Trabalho, nomeadamente as famílias que em abril e junho receberem uma prestação extraordinária de 60 euros.

O objetivo deste novo apoio, a ser pago em dezembro é apoiar "as despesas acrescidas" das "famílias mais vulneráveis" face à subida da inflação e ao seu impacto no custo de vida, disse a ministra.

Segundo as contas apresentadas pela ministra, uma família com dois filhos em que ambos os elementos do casal ganhem o SMN, terão no final deste ano um total de 760 euros de apoios extraordinários, tendo em conta os 60 euros pagos em abril e julho e os 350 euros em outubro (no âmbito da medida mais transversal 'Famílias primeiro') e os 240 euros que serão pagos no final deste mês.

Ana Mendes Godinho, reforçou que o "Governo procura estar sempre ao lado das pessoas e apoiá-las de forma excepcional", através de "vários instrumentos para fazer face à situação que vivemos".

Segundo o acordo assinado entre o Governo, a UGT e as confederações patronais, o objetivo é alcançar os 900 euros de salário mínimo nacional até final da legislatura (2026). O Governo propõe que o salário mínimo evolua para 760 euros em 2023, para 810 euros em 2024, para 855 euros em 2025 e para 900 euros em 2026