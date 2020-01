Governo aprova transposição de novas regras de transporte de mercadorias perigosas

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que transpõe para a legislação nacional a diretiva europeia a alterar as regras de transporte terrestre de mercadorias perigosas, adaptando-as ao progresso científico e técnico.

"Foi aprovado um decreto-lei que transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva UE n.º 2018/1846, sobre a alteração, com vista à adaptação ao progresso técnico, da regulação do transporte terrestre de mercadorias perigosas, que adapta ao progresso científico e técnico as disposições estabelecidas em acordos internacionais sobre o transporte terrestre de mercadorias perigosas por estrada, caminho-de-ferro e via navegável interior, que são atualizadas de dois em dois anos", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

As emendas para o biénio 2019-2020 relativamente ao transporte de mercadorias perigosas (ADR 2019) entraram em vigor a 01 de janeiro de 2019, seguindo-se um período transitório de seis meses.

Estas alterações afetam todos os países aderentes ao acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada, que têm de transpor para a legislação nacional a diretiva (UE) 2018/1846, de 23 de novembro de 2018, que altera os anexos da diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, de modo a ter em conta o progresso científico e técnico.

Entre as alterações introduzidas pelo ADR 2019 estão, por exemplo, a inclusão na lista de mercadorias perigosas de novas rubricas de resíduos, a necessidade de indicação da quantidade por categoria de transporte e do valor calculado no documento de transporte e a inclusão dos tipos de contentores para o transporte de produtos a granel.