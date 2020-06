Governo aprova voos entre países da UE, Espaço Schengen e Reino Unido

O Governo aprovou esta terça-feora medidas de tráfego aéreo, em vigor a partir de 01 e até 16 de julho, permitindo voos com destino e a partir de Portugal para países da "União Europeia, Espaço Schengen e do Reino Unido".

Em comunicado, o executivo explicou que "estas medidas têm em conta a Recomendação do Conselho da União Europeia" de hoje, cujo despacho prevê ainda a autorização de voos, a partir desta madrugada, com origem "em países com uma avaliação epidemiológica positiva" e "sob reserva de confirmação de reciprocidade".

"Argélia, Canadá, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia e China" são os outros países autorizados, enquanto as restantes exceções "para viagens essenciais" contêm "voos com origem em países de expressão oficial portuguesa" e os Estados Unidos, mas do Brasil apenas serão admitidos voos provenientes e para São Paulo e Rio de Janeiro.