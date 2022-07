Governo aprovou expansão do Hospital de Aveiro

O Governo deu 'luz verde' à expansão do Hospital de Aveiro para os terrenos do antigo estádio Mário Duarte, anunciou esta quarta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales.

"Podemos anunciar que foi aprovado o programa funcional da nova unidade ambulatorial, a edificar no terreno devoluto do antigo estádio Mário Duarte, que permite avançar com o concurso para o projeto", disse.

Segundo Lacerda Sales, a nova unidade de ambulatório vai permitir sanar "um grave problema de espaço" no Hospital de Aveiro, substituindo as áreas assistenciais que atualmente estão a funcionar em pré-fabricados.