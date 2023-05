O Governo publicou o novo diploma de concursos e abriu 12 800 vagas para entrada nos quadros, mas os professores estão revoltados com uma armadilha no novo regime que obriga a concorrer a todo o País em 2024 para vincular. Muitos docentes admitem mesmo continuar com contrato a prazo, abdicando de concorrer à nova vinculação dinâmica, que permite a entrada nos quadros a quem tem três anos de serviço, 360 dias dos quais nos dois últimos anos, e contrato ativo a 31 de dezembro.









Ver comentários