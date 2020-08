Governo assegura já medicamentos para segunda vaga de Covid-19

O Governo decidiu precaver-se quanto a uma eventual segunda vaga de Covid-19 no País e já avançou com um reforço dos stocks de medicamentos, equipamentos médicos, reagentes para testes, bem como da reserva estratégica nacional.

No despacho, já publicado em Diário da República, pode ler-se que as quantidades devem ser reforçadas "no mínimo 20%". Na habitual conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde revelou que pretende ter dois milhões de pessoas vacinadas contra a gripe antes do início do inverno.





Segundo Graça Freitas, os primeiros lotes de vacinas devem chegar nos primeiros dias de outubro. Os idosos em lares e os profissionais destas instituições integram o grupo prioritário.

Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, os surtos em lares têm tido uma "evolução positiva". Há, no entanto, 69 estruturas com casos de Covid-19, perfazendo um total de 563 utentes residentes. "Já chegámos a ter 365 entidades onde havia casos positivos e 2500 utentes e mais de mil funcionários infetados", explicou a governante.