Governo aumenta valores do abono de família com retroativos

Novos valores com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2018.

Por Lusa | 12:56

Os valores do abono de família para crianças e jovens foram esta quarta-feira atualizados, aumentando para 148,32 euros nas crianças até um ano e 37,08 euros nas que têm mais de três anos, no caso do primeiro escalão de rendimentos.

De acordo com a portaria esta quarta-feira publicada em Diário da República, e com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2018, os valores mensais do abono de família, do abono de família pré-natal, da bonificação por deficiência, do subsídio por assistência de terceira pessoa e do subsídio de funeral são aumentados.

Na sequência dessa atualização, são também revistos os valores das majorações em função de situações de famílias monoparentais e famílias numerosas, tendo por referência os valores fixados para o abono de família.