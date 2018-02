Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo avança com concurso na saúde

Despacho para colocar 700 médicos sai na próxima semana.

Por Francisca Genésio | 24.02.18

O braço-de-ferro entre os médicos recém-especialistas e o Ministério da Saúde (MS) poderá estar a chegar ao fim.



Isto porque o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, anunciou esta sexta-feira, na Assembleia da República, que o despacho com a abertura do concurso para a colocação dos 700 médicos recém-especialistas nos hospitais vai ser publicado na próxima semana.



"Esperemos que o ministro da Saúde cumpra a promessa", reagiu o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, acrescentando que os médicos só acreditam "quando virem".



O anúncio surge um dia depois dos jovens médicos, acompanhados pelo bastonário e por representantes sindicais, terem entregue, no Parlamento, uma carta aberta a exigir a abertura deste concurso.