Governo cancela projeto do Aeroporto do Montijo e expansão do aeroporto de Lisboa

O Governo desistiu dos projetos para a construção do Aeroporto do Montijo e a expansão do Aeroporto da Portela.Numa altura de incerteza no setor do turismo e do transporte aéreo devido à pandemia de coronavírus que tem afetado o Mundo, o Governo decidiu desistir de qualquer projeto de expansão aeroportuária e promete ainda dar prioridade à resiliência e autonomia das comunidades, "investindo na soberania alimentar, na transição energética, na saúde pública, na automia tecnológica e na colaboração cientifica internacional".O Governo vai ainda anunciar em breve medidas como o fim da isenção fiscal concedida à aviação, que era até agora dispensada do pagametno de IVA, taxa de carbono, imposto sobre o cobustível e sobre os bilhetes. O Governo refere ainda que existe a necessidade de desenvolver o transporte ferroviário, enquadrado numa política requalificada de ordenamento do território.