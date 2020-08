Governo coloca universitários em hostels e pousadas para contornar regras da DGS

As residências universitárias vão perder 3.000 camas devido às recomendações da DGS para evitar a propagação da Covid-19, com cerca de um terço a serem retiradas para cumprir os dois metros de distância lateral mínima.

Para contornar este problema, o Governo está a estudar alternativas e, segundo o Público, hostels e pousadas da juventude vão ser utilizadas para receberem estudantes do Ensino Superior.

De acordo com o jornal, o Ministério da Ciência e do Ensino Superior está a ultimar um acordo com hoteleiros e a Associação de Hostels de Portugal nas principais cidades para o próximo ano letivo – Lisboa, Porto, Coimbra e Braga – para acolher alunos de universidades e politécnicos.





