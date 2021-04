Governo com luz verde para desconfinar. Conselho de Ministros confirma novos passos esta quinta-feira

Portugal está em condições de avançar para a 2ª fase do desconfinamento. "Se tudo correr bem o Conselho de Ministros – que se realiza esta quinta-feira – poderá confirmar que na próxima segunda-feira o País dará novos passos no desconfinamento", disse esta quarta-feira o primeiro-ministro, sublinhando que estamos num "bom momento de controlo da pandemia", com a redução do número de casos, de internados em Cuidados Intensivos e de óbitos.Segundo a "matriz de desconfinamento", o País está na zona verde – o que permite prosseguir com o calendário definido. A decisão tem por base os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, em que o número de novos casos nos últimos 14 dias por cem mil habitantes está fixado em 62,4 pessoas. A linha vermelha definida pelo Governo é de 120 casos por cem mil. Por sua vez, o índice de transmissibilidade (Rt) está em 0,94 – o limite apontado pelo Governo é 1, valor a partir do qual o número de casos ativos entra em expansão. Num índice de 1, um doente pode infetar uma outra pessoa, já se o índice for 2 infeta duas. Os dados esta quarta-feira divulgados pela DGS indicam mais três mortos e 618 novos casos. Há registo de 127 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, menos dois no espaço de um dia.Só a partir de segunda-feira as medidas de confinamento vão ser aliviadas. Até lá, PSP e GNR vão manter nas ruas milhares de operacionais para controlar deslocações – sobretudo entre concelhos – e convívios que violem as regras impostas pelo estado de emergência. Para a PSP trata-se da ‘Operação Páscoa em Casa’, para a GNR é a ‘Operação Recolhimento +’, que serão visíveis nos interfaces de transportes públicos, nos principais eixos rodoviários, nos parques e zonas ribeirinhas e outros locais que, pelas características naturais, potenciem um forte afluxo de pessoas, como praias. Por se tratar do fim de semana de Páscoa, a PSP recorda que "a organização de festividades ou concentrações de pessoas por motivos festivos ou de efeméride constitui um risco potencial muito relevante contra a saúde pública, não devendo os cidadãos participar neste tipo de eventos".