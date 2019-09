Governo compra tabelas optométricas para exames de visão... com palavrão

As novas tabelas optométricas que foram compradas pelo Governo português a duas empresas italianas, nomeadamente a Moretti e a GIMA, e posteriormente distribuídas pelos centros de saúde, contêm um palavrão.Esta aquisição pretendia a substituição das antigas tabelas mas a quarta linha trouxe um problema com a conjugação das letras ‘F’, ‘O’, ‘D’, ‘E’, que obrigou a que estas tabelas começassem a ser recolhidas.De acordo com os especialistas, a sequência de letras é colocada de forma aleatória para que a atenção dos pacientes não seja desviada para uma conjugação que lhes faça sentido.