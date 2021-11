Governo confirma aumentos salariais de 0,9% na Função Pública

O Governo confirmou esta quarta-feira a proposta de atualização salarial de 0,9% para a Função Pública em 2022, disse a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues.

"Esta reunião com o Governo não trouxe nada de novo àquilo que tinha sido negociado nas últimas reuniões negociais, isto é, mantém-se a atualização da remuneração mínima mensal garantida e a atualização de 0,9% para todos os trabalhadores da Administração Pública", disse a dirigente sindical, no final de uma reunião com a equipa do Ministério da Modernização do Estado, em Lisboa.

Já as medidas propostas inicialmente pelo Governo para o acréscimo de 50 euros na carreira de entrada de técnico superior bem como as diferenciações em termos de progressão remuneratória para os quadros superiores com doutoramento "não serão aplicadas, ficando eventualmente para um orçamento depois de a constituição de um novo Governo", acrescentou Helena Rodrigues.