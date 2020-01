Governo congratula-se com declaração ambiental da APA sobre aeroporto do Montijo

O Governo congratulou-se esta quarta-feira com a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), considerando que este era o passo que faltava para avançar com o aeroporto do Montijo.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação sublinha que as medidas exigidas pela APA "devem ser agora respeitadas no relatório de conformidade ambiental do projeto de execução seguindo-se o início da obra".

A APA confirmou na terça-feira a viabilidade ambiental do novo aeroporto no Montijo, projeto que recebeu uma decisão favorável condicionada em sede de DIA.



Entretanto, oito organizações ambientalistas vão recorrer aos tribunais e à Comissão Europeia para travar o aeroporto no Montijo, por considerarem "ir contra as leis nacionais, as diretivas europeias e os tratados internacionais".



Assinam o comunicado em que dão conta da decisão as organizações ambientalistas Almargem, ANP/WWF, A Rocha, GEOTA, LPN, FAPAS, SPEA e Zero.



As oito organizações reiteram que todo o processo referente ao novo aeroporto de Lisboa, considerado estratégico para o país, "tem forçosamente que ser apreciado no contexto de uma avaliação ambiental estratégica" em que sejam ponderadas todas as opções possíveis.



"A construção de um novo aeroporto não pode ser decidida como um projeto avulso, desenquadrado dos instrumentos de planeamento estratégico aos quais o país está vinculado, e tem de ter como base o conhecimento mais completo e atual de todas as componentes (climática, ecológica, social, económica, etc.)", salientam os ambientalistas.