Governo corrige data de pagamento das pensões

Os serviços da Segurança Social alteraram esta terça-feira a data de pagamento das pensões de velhice e do complemento solidário para idosos.Na terça-feira, ao fim do dia, o calendário na página oficial da Segurança Social apontava a data de 11 de junho para o pagamento daquelas prestações sociais, o que motivou de imediato uma onda de indignação nas redes sociais.Muitos pensionistas alertaram para o facto de, quando existe um fim de semana alargado e o feriado calha numa segunda-feira, a regra ser o pagamento no primeiro dia útil imediatamente anterior.Outros reformados chamavam a atenção para o pagamento das rendas de casa e de outros compromissos que se vencem antes do dia 11.Esta terça-feira, a meio da tarde, o calendário oficial de pagamento das pensões foi alterado, passando a vigorar a data de 07 de junho.Recorde-se que, segundo números oficiais, são mais de dois milhões os beneficiários das pensões de velhice.O abono de família, que tem mais de um milhão de beneficiários, começa a ser pago no dia 14, assim como o subsídio de desemprego.