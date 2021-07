Governo cria Fundo de Capitalização e Resiliência de 1300 milhões de euros para apoiar empresas

O Governo aprovou esta quinta-feira a criação de um Fundo de Capitalização e Resiliência de 1300 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que visa apoiar as empresas mais afetadas pela crise.

"Portugal solicitou à União Europeia uma verba de início de 1300 milhões de euros para poder assegurar a recapitalização de empresas mais afetadas pela pandemia, e capitalização de outras empresas que possam ter possibilidade de crescimento, desenvolvimento ou consolidação", disse esta quinta-feira o ministro da Economia após o Conselho de Ministros que aprovou a medida.

Segundo Pedro Siza Vieira, "este decreto-lei estabelece o regime a que ficará sujeita a disponibilização destas verbas", e correspondia "a uma das metas do Plano de Recuperação e Resiliência".