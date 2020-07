Pais desesperam com caos nas matrículas da escola

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Ministério da Educação anunciou ontem que as renovações de matrícula a partir do 2º ano de escolaridade "passam a processar-se de forma automática", excetuando os anos de mudança de ciclo (5º, 7º e 10º anos) e casos de transferência de escola. Estas situações continuam a ser tratadas no Portal das Matrículas, terminando o prazo no dia 12. A decisão vem aliviar milhares de pais que nas ú...