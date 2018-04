Governo dá 500 mil euros para esterilização de cães e gatos

Municípios e entidades gestoras de centros de recolha oficial intermunicipais podem beneficiar do financiamento.

18:22

O Governo aprovou esta terça-feira o apoio financeiro no valor de 500 mil euros de uma campanha de esterilização de animais de companhia. O despacho, publicado em Diário da República, refere que "os animais que sejam recolhidos pelos centros de recolha oficial de animais de companhia (CRO) e que não sejam reclamados" em 15 dias "devem ser esterilizados e posteriormente encaminhados para adopção".

Segundo o despacho, municípios e entidades gestoras de centros de recolha oficial intermunicipais podem beneficiar do financiamento – atribuído por cão ou gato esterilizado em centros autorizados. Os valores por animal esterilizado variam entre os 15 euros para um gato, 35 euros para uma gata, 30 euros para um cão e 55 para uma cadela.

Contudo, cada município pode receber no máximo 15 mil euros. Já cada entidade gestora de CRO intermunicipal pode receber 30 mil euros.

Para poderem receber o apoio financeiro, as entidades devem manifestar a intenção ao preencher um formulário presente no site da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), até ao final do mês de Maio.



É também necessário entregar um pedido de pagamento do apoio com o mínimo de 25 esterilizações.