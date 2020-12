Governo da Madeira canaliza apoios para população afetada pelo temporal

O Governo da Madeira vai canalizar apoios, a partir de segunda-feira, para a população da costa norte da ilha, que foi afetada pela tempestade do dia de Natal, disse hoje o presidente do executivo, Miguel Albuquerque.

"Agora é desbloquear as estradas, consolidar as zonas de iminência de queda [de pedras], garantir a segurança da circulação de pessoas e bens, fazer um levantamento dos danos materiais, sobretudo de habitação, e depois, já na segunda-feira, começar a canalizar os apoios", afirmou.

Miguel Albuquerque deslocou-se hoje à costa norte, onde visitou as áreas mais afetadas pelo temporal, nomeadamente as freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente.