Governo da Madeira diz ser "cedo" para maior alargamento das medidas da Covid-19

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje "ser muito cedo" para proceder a uma maior alargamento das medidas restritivas impostas devido à pandemia da covid-19 na região, rejeitando "entrar em novas aventuras".

"Por enquanto é muito cedo. É bom a gente gozar o que tem antes de entrar em novas aventuras", declarou o chefe do executivo madeirense à margem da "Madeira Digital Health and Welbeing", uma iniciativa que decorre até dia 28 de maio.

Miguel Albuquerque sublinhou que as medidas que foram determinadas na passada semana "têm decorrido muito bem", mencionando que, no passado fim de semana, aconteceu uma grande afluência de pessoas à costa norte da Madeira, "mas os bares e restaurantes cumpriram as regras".

O governo madeirense decidiu na passada semana alargar o horário de encerramento dos bares e restaurantes na Madeira para as 23:00, a partir de sexta-feira, e o recolher obrigatório passou a vigorar entre as 00:00 e as 05:00.

Até aí, os restaurantes e bares podiam estar abertos até às 22:00 e o recolher obrigatório vigorava entre as 23:00 e as 05:00.

Os últimos dados divulgados pela Direção Regional de Saúde, no domingo, indicam que a Madeira reportou 14 novos casos de covid-19 e 11 recuperações, estando notificadas um total de 268 infeções ativas no arquipélago, com nove doentes hospitalizados.

A região passou a contabilizar 9.374 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde março de 2020, já com 9.035 recuperados.

A Madeira regista também 71 mortos associados à doença.

Sobre a iniciativa de hoje, cujo programa inclui a inauguração do primeiro hub de telesaúde na unidade de cuidados intensivos do Hospital do Funchal com ligação à unidade de saúde no Porto Santo, Miguel Albuquerque salientou que vem permitir uma melhor prestação de cuidados hospitalares e a oferta de condições de trabalho privilegiadas aos profissionais de saúde, com a redução do risco de transmissão de covid-19.

Segundo o governante, tratam-se de "tecnologias de ponta que vão passar a ser utilizadas nos centros de saúde e nos centros sociais" da região.

"A ideia é este projeto, que neste momento é piloto, ser alargado a toda a região", realçou Miguel Albuquerque.

O governante insular salientou que este projeto está a permitir uma "interação e comunicação direta com cerca de 20 hospitais europeus na aplicação desta tecnologia".

"É a primeira vez que se aplica em Portugal e uma mais valia em todos os aspetos", sublinhou.

O "Madeira Digital Health and Wellbeing", uma iniciativa que congrega projetos digitais nas áreas da saúde e do bem-estar, promove a partir de hoje um conjunto de demonstrações públicas, no Funchal, sobre a utilização da tecnologia na medicina.