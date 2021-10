Governo da Madeira tenciona atenuar restrições contra a Covid-19 na próxima semana

O Governo da Madeira calcula estar em condições de anunciar novas medidas de alívio das restrições impostas pela covid-19 na próxima semana, indicou esta quinta-feira o chefe do executivo, apontando para o fim do recolher obrigatório e a reabertura das discotecas.

"O fim do recolher obrigatório pode ser um dado adquirido", afirmou Miguel Albuquerque, à margem da sessão de abertura do 8.º Encontro Anual do Centro de Química da Madeira, no Funchal.

O presidente do governo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, indicou que estão ainda a ser avaliados os efeitos do cortejo da Festa da Flor, que juntou milhares de pessoas nas avenidas marginais do Funchal, no domingo, bem como a reabertura do ano letivo, que envolve cerca de 40.000 mil alunos, 6500 professores e cinco mil técnicos e funcionários em 154 escolas públicas e privadas.