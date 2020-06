Governo dá prémio de 75% na Saúde para acelerar cirurgias

Depois de em março o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ter suspendido a atividade assistencial programada não urgente de modo a garantir a prontidão para a resposta à Covid-19, o Governo quer agora pagar um extra aos profissionais de Saúde para acelerar consultas de especialidade e cirurgias em atraso.O Programa de Estabilização Económica e Social prevê o "aumento do limite máximo do pagamento por produção adicional interna às equipas, de 55% para 75%" de forma a impulsionar o número de cirurgias realizadas em "todas as situações em que os tempos máximos de resposta garantidos se encontram ultrapassados, com enfoque nas especialidades e procedimentos com maior listas de inscritos para cirurgia". Estão para isso orçamentados 26 milhões de euros para a "recuperação de 25 % da atividade cirúrgica". Da mesma forma, nas consultas hospitalares, o Governo prevê subir o prémio de produtividade "de 55 % para 95% do valor da primeira consulta", lê-se no documento.O Governo quer também reforçar os profissionais de apoio no SNS, tendo previsto gastar até ao final do ano 28,9 milhões para contratar quase três mil pessoas para os hospitais públicos: 1320 são assistentes operacionais, 912 enfermeiros, 480 assistentes técnicos, 220 técnicos de diagnóstico e terapêutica e 63 outros técnicos. Isto "sem prejuízo das contratações de outros profissionais de Saúde ao abrigo de procedimentos concursais específicos".O Governo reconhece no documento que "O SNS tem um elevado número de profissionais de apoio em idade próxima da reforma/aposentação: no ano 2019 aposentaram-se, em média, 43 assistentes operacionais e 20 assistentes técnicos por mês". Já este ano, frisa, nos quatro meses de 2020 essa média subiu para 57 assistentes operacionais e 30 assistentes técnicos.