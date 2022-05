Governo de maioria faz segurar Mário Nogueira na Federação Nacional de Professores

A decisão de Mário Nogueira abandonar a presidência da Federação Nacional de Professores (Fenprof) estava tomada, mas o Governo de maioria absoluta baralhou as contas ao sindicalista, que agora está a ponderar uma recandidatura. “Ainda não sei o que irá acontecer. Caso saia não ficarei com nenhuma mágoa nem com um sentimento de que poderia ter feito mais em defesa dos professores. Porém, a maioria absoluta do Governo de António Costa é uma questão que me assusta e o primeiro impacto não foi o mais animador, por isso, vamos ver o que acontece e o que os sindicatos pretendem”, disse esta quinta-feira aodepois de projetar o 14º Congresso da Fenprof que se realiza em Viseu, nos dias 13 e 14 de maio, e que será determinante para definir o futuro.Nesta edição, sob o lema “é tempo de ser tempo dos professores”, voltam a debater-se os temas de ‘sempre’: tornar a profissão atrativa para quem chega e estimar os que já lá estão. “É preciso combater as desigualdades e valorizar os professores, pois somos uma classe que tem ficado para trás. Até ao final da década vão sair 34 mil professores das escolas portuguesas”, alertou o sindicalista.