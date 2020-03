Governo declara estado de alerta em todo o País devido ao coronavírus

O ministro da Administração Interna e a ministra da Saúde vão declarar esta sexta-feira "o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em "prontidão" devido ao coronavírus.

O 'briefing' do Conselho de Ministros começou já perto das 01h00 - uma reunião do executivo que foi interrompida ao final da manhã de quinta-feira para que o primeiro-ministro, António Costa, reunisse com os todos os partidos com assento parlamentar -, tendo sido anunciadas as medidas adotadas pelo Governo para fazer face ao novo coronavírus.

"O ministro da Administração Interna e a ministra da Saúde vão declarar hoje, sexta-feira, o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão", afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



Pais que não podem fazer teletrabalho recebem 66% do salário base

Os trabalhadores que não possam fazer teletrabalho por causa do encerramento das escolas vão ter direito a um apoio que garante 66% da retribuição, segundo anunciou esta noite a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.



No final de uma reunião de Conselho de Ministros que terminou há pouco, Ana Mendes Godinho garantiu que as faltas serão justificadas - não contando, por isso, para os limites de um eventual despedimento - mas que garantem apenas 66% do salário.



O comunicado do Governo precisa que esses 66% se aplicam sobre o salário base, excluindo outros subsídios ou complementos que frequentemente representam uma parte revelante da retribuição global.



Revela o comunicado que foi aprovado "o apoio financeiro excecional aos trabalhadores por conta de outrem que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, no valor de 66% da remuneração base (33% a cargo do empregador, 33% a cargo da Segurança Social)", lê-se no comunicado.



Escolas, discotecas, serviços públicos e desembarque dos passageiros

Numa declaração ao país na quinta-feira à noite, António Costa anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira devido ao surto Covid-19, além do encerramento de discotecas, a redução da lotação máxima dos restaurantes, a limitação do número de pessoas em centros comerciais e serviços públicos e a proibição de desembarque dos passageiros de cruzeiros.



A evolução do coronavírus em Portugal pode ser acompanhada Ao Minuto no Correio da Manhã e no microsite dedicado ao tema. Também lhe indicamos as precauções a ter para evitar a doença num explicador com base nas informações da Direção-Geral de Saúde.



Se viajou para zonas com incidência do Covid-19, saiba igualmente os cuidados que deve ter em conta.

Em atualização