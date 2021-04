Governo decreta cerca sanitária a duas freguesias de Odemira

O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo em trabalhadores do setor agrícola, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

Na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros, em Lisboa, António Costa salientou que todos os resultados dos inquéritos de saúde pública realizados neste concelho, do distrito de Beja, permitiram verificar que os casos de covid-19 concentram-se nestas duas freguesias "e, claramente, associados à população migrante que trabalha no setor agrícola".

"Entendemos, em relação a Odemira, decretar em termos imediatos a cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Longueira/Almograve, procedendo também à requisição de um conjunto de instalações que estão identificadas e que são suscetíveis de imediatamente permitir o isolamento profilático das pessoas que estão consideradas positivas, das pessoas que estão em risco e também de alguma população que vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hipersobrelotação das habitações", disse.

O primeiro-ministro revelou ainda que o Governo pretende "quebrar essa sobrelotação porque é um risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos".



Além da situação de Odemira, outros sete concelhos em Portugal continental não avançam para a quarta e última fase do atual plano de desconfinamento, a partir de sábado, no âmbito da situação de calamidade devido à pandemia: são eles Miranda do Douro, Paredes e Valongo, que se mantêm no nível em que se encontram, e Aljezur, Resende, Carregal do Sal e Portimão, que recuaram para diferentes etapas, mas que ficam também retidos, ainda que possa ser "por muito pouco tempo", porque o Governo decidiu passar a fazer uma avaliação semanal.

António Costa alertou ainda que há 27 concelhos que devem estar alerta, porque registam uma taxa de incidência da covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes, pelo se tiverem uma segunda avaliação negativa podem ficar retidos ou recuar no plano de desconfinamento.

O resto do Continente avança para a quarta e última fase prevista no plano de desconfinamento do Governo, com o levantamento do estado de emergência.

Entre as medidas decididas hoje, a generalidade dos estabelecimentos comerciais e os centros comerciais vão poder ficar abertos até às 19:00 aos fins de semana e feriados e até às 21:00 durante a semana já a partir de sábado.

Os restaurantes, cafés, pastelarias e similares poderão estar abertos até às 22:30 todos os dias.

Museus, palácios e monumentos regressam aos horários habituais, "espetáculos culturais" passam a ter as 22:30 como horário limite, são permitidas festas de casamentos e batizados com 50% de lotação do espaço onde se realizam e reabrem as fronteiras terrestres com Espanha.