Governo defende mudança no regulamento de bolsas

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior veio esta quarta-feira defender a alteração ao regulamento de bolsas que está a deixar alguns estudantes sem este apoio.Em causa está a introdução da palavra "ou" no n.º 1 do artigo 4.º, que faz com que alunos que vivam com avós ou tios vejam os rendimentos destes ser contabilizados no seu agregado, perdendo o direito a bolsa. "Estes critérios deixam de ser cumulativos e agora basta um para retirar a bolsa", afirmou ao ‘JN’ Renato Daniel, presidente da Associação Académica de Coimbra.Ao, o MCTES afirma que a alteração introduzida em julho de 2023 "procura aproximar a definição do agregado ao entendimento mais consensual em auditorias, que dão relevância à morada fiscal". E acrescenta que "a alteração foi introduzida no seguimento das preocupações apresentadas pelo Tribunal de Contas Europeu em auditoria sobre esta matéria e procurou reforçar a equidade e consistência nos mecanismos de atribuição de bolsa".