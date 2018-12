Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo demite diretor operacional da Transtejo

Informação foi confirmada ao CM por fonte oficial do Ministério do Ambiente.

01:30

O Governo demitiu José Osvaldo Bagarrão, da direção da Transtejo, com responsabilidade pela componente operacional, confirmou esta quinta-feira à noite ao CM fonte oficial do Ministério do Ambiente.



Os motivos para o afastamento do diretor operacional ainda não são conhecidos.