Governo deu 'luz verde' a centro de vacinação Covid 'drive-thru' no Porto, revela autarca

O centro de vacinação 'drive-thru' no Porto, a instalar no Queimódromo, já teve 'luz verde' do Governo, devendo permitir, quando estiver operacional, a inoculação de 2.000 pessoas por dia, revelou o presidente da autarquia esta quarta-feira.

Em declarações à Lusa, o independente Rui Moreira indicou que foi informado, há dois dias, pelo secretário de Estado da Mobilidade e coordenador do plano de combate à Covid-19 para a região Norte, Eduardo Pinheiro, de que Governo e a 'task force' do plano de vacinação decidiram utilizar o centro 'drive-thru'(que permitirá que as pessoas entrem de carro nas estruturas sem precisar de saírem da viatura para serem vacinadas), tal como tinha sido proposto pela autarquia.

"Eu julgo que nós precisamos de mais qualquer coisa como cinco ou seis dias para ter aquilo a funcionar. Há questões logísticas que têm de ser articuladas", disse o autarca, acrescentando que a estrutura vai destinar-se a inocular pessoas que fizeram o agendamento automático da vacina.