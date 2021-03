Governo disposto a discutir reabertura de bares e discotecas encerrados desde março de 2020

A Associação Nacional de Discotecas (AND) disse, esta terça-feira, que o Governo mostrou disponibilidade para aumentar os apoios ao setor e discutir a reabertura dos espaços de diversão noturna, encerrados desde março de 2020 devido à pandemia.

Segundo a AND, estas garantias foram dadas pelo secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, no decorrer de uma reunião em Lisboa com a associação sobre o plano de desconfinamento, no âmbito da pandemia da Covid-19.

A agência Lusa tentou obter um comentário por parte do Ministério da Economia, mas tal não foi possível.