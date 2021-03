Governo diz que "é uma boa notícia" que vacina da AstraZeneca seja segura

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros considerou esta quinta-feira "uma boa notícia" que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) tenha assegurado que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 "é segura e eficaz".

No `briefing´ do Conselho de Ministros de hoje, André Moz Caldas respondia aos jornalistas sobre a avaliação da EMA que foi conhecida precisamente durante a conferência de imprensa que teve lugar após a reunião do executivo.

"Podemos dizer que é uma boa notícia, mas haverá uma conferência de imprensa dedicada a essa matéria por parte do Infarmed, DGS e da 'task force' de vacinação dentro de alguns minutos e, portanto, eu remeteria para essa conferência de imprensa aprofundamentos", disse apenas.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) assegurou hoje que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 "é segura e eficaz", não estando também associada aos casos de coágulos sanguíneos detetados, que levaram à suspensão do seu uso.

"O Comité de Avaliação dos Riscos em Farmacovigilância chegou a uma clara conclusão na investigação dos casos de coágulos sanguíneos: esta é uma vacina segura e eficaz", declarou a diretora executiva EMA, Emer Cooke, falando em conferência de imprensa.

Depois de uma investigação nos últimos dias dos especialistas do regulador europeu, Emer Cooke garantiu que a administração da vacina da AstraZeneca "não está associada a um aumento do risco de eventos tromboembólicos responsáveis pelos coágulos sanguíneos" nalguns dos vacinados com este fármaco.

A posição surge depois de nos últimos dias vários países europeus, incluindo Portugal, terem decidido por precaução suspender a administração da vacina da AstraZeneca após relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos e da morte de pessoas inoculadas com este fármaco.