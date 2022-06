Governo diz que já foram celebrados cerca de 3 mil contratos de trabalho com ucranianos

A ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, anunciou esta quarta-feira que já foram celebrados cerca de três mil contratos de trabalho com ucranianos, tendo sido integradas no sistema educativo português 4600 crianças oriundas da Ucrânia.

"Se dúvidas houvesse sobre o proponente deste debate é que nem uma palavra sobre aquilo que é a vulnerabilidade das mais de 39 mil pessoas que chegaram a Portugal, dos mais de seis milhões e meio de deslocados da Ucrânia que estão neste momento a espalhar-se pelo mundo. Aquilo que é verdadeiramente essencial para o Governo é que haja uma plena integração de todos os que aqui chegam", disse Ana Catarina Mendes, no parlamento, durante o debate urgência requerido pelo Chega sobre "a garantia dos direitos e liberdades no acolhimento e integração dos refugiados ucranianos".

De acordo com a governante, das 12500 crianças ucranianas que chegaram a Portugal fugidas da guerra, 4600 já estão integradas no sistema educativo português e cerca de três mil contratos de trabalho já foram celebrados com as pessoas que chegaram da Ucrânia.