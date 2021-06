Governo diz que País está numa "situação preocupante" devido à Covid-19

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou esta quinta-feira que o país está numa "situação preocupante", com a incidência de novos casos de covid-19 e o risco de transmissibilidade a aumentarem.

A incidência situa-se nos de 90,5 casos por 100 mil habitantes e o Rt (grau de transmissibilidade de infeção) para Portugal continental está nos 1,13, precisou Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.

"Estamos hoje claramente numa situação já bastante longe da zona verde e, portanto, o país está numa situação mais preocupante do que estava há uma semana, como um todo, com as desigualdades territoriais que conhecem", afirmou a ministra.

Segundo a governante, a situação de todo o país que é neste momento "mais preocupante" do que a que se vinha a assistir com o índice de transmissibilidade "já claramente superior a 1" e com uma incidência que, sendo ainda mais baixa do quando se iniciou o período de desconfinamento, "a verdade é que está num crescimento significativo".

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.055 pessoas com covid-19 e foram registados 860.395 casos de infeção.