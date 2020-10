Governo do Brasil vai comprar 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 Coronavac

O Ministério da Saúde brasileiro vai comprar 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida entre a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, informou esta terça-feira o governo estadual de São Paulo.

"O governo de São Paulo chegou a um acordo com o Ministério da Saúde para a aquisição, via Sistema Único de Saúde (SUS), de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria internacional entre a biofarmacêutica Sinovac Life Science e o Instituto Butantan, até o final de dezembro de 2020", indicaram as autoridades 'paulistas' em comunicado.

A informação foi confirmada durante uma reunião virtual entre a tutela da Saúde e governadores estaduais, na qual o executivo federal declarou que irá adquirir o imunizante após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).