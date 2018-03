Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo dos Açores assegura que conserveira Santa Catarina manterá fábrica em São Jorge

Executivo açoriano adquiriu fábrica em 2009 para evitar que encerrasse.

Por Lusa | 21:41

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores assegurou hoje que a conserveira Santa Catarina, integrada na reestruturação anunciada pelo executivo sobre participações qualificadas, manterá a sua fábrica na Calheta, na ilha de São Jorge.



No caso da fábrica de Santa Catarina, uma conserveira que o Governo adquiriu em 2009 para evitar que encerrasse, a intenção do executivo açoriano é alienar agora a participação que a empresa de lotas dos Açores (Lotaçor) detém naquela unidade fabril.



"A manutenção da laboração da fábrica de conservas na Calheta" será garantida no caderno de encargos para a operação, concretizou hoje o vice-presidente do executivo, Sérgio Ávila, falando na Horta, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores (ALRAA), num debate de urgência pedido pelo BE sobre o setor público empresarial da região.



Em fevereiro, soube-se que o Governo dos Açores vai reduzir a sua participação direta e indireta em empresas e associações no âmbito de uma reforma do setor público empresarial regional que inclui a extinção de empresas.



Na sua intervenção no plenário, Sérgio Ávila estimou que a região tenha terminado 2017 com uma dívida de 41,6% do Produto Interno Bruto (PIB), sublinhando ser "menos de metade" da média europeia.



É este valor real que garante a nossa sustentabilidade", declarou o governante.



Frisando que apenas no final do mês o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentará a globalidade dos dados de 2017, o vice-presidente do executivo açoriano valorizou as "responsabilidades futuras" deixadas pelo executivo com uma dívida pública de "menos de metade da média da União Europeia" e "menos de um terço daquilo que o país tem".



O indicador da dívida pública inclui, entre outros elementos, as contas das empresas do setor público.



Já no que refere ao défice, o "enorme esforço de consolidação das contas públicas" no arquipélago açoriano deverá representar uma quebra de 1,6% do PIB em 2016 para 1,4% em 2017.