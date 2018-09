Governo dos Açores avalia prejuízos da passagem da tempestade tropical Helene

Técnicos dos Serviços de Desenvolvimento Agrário "já estão no terreno a avaliar os prejuízos".

Por Lusa | 13:01

O Governo dos Açores está a avaliar os prejuízos agrícolas causados pela passagem da tempestade tropical Helene pela região, na semana passada, anunciou esta quinta-feira a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.

Com incidência sobretudo nas Flores e na Terceira, o processo está a ser desenvolvido em articulação com as associações agrícolas destas ilhas do grupo Ocidental.

O titular da pasta da Agricultura, João Ponte, citado numa nota de imprensa, afirmou que os técnicos dos Serviços de Desenvolvimento Agrário das ilhas das Flores e da Terceira "já estão no terreno a avaliar a dimensão dos prejuízos relatados pelos produtores, particularmente na cultura do milho".