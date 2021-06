Governo dos Açores distribui embarcações por quatro ilhas para preservar ambiente

A Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas dos Açores distribuiu quatro embarcações semirrígidas pelas ilhas do Corvo, Santa Maria, Graciosa e São Jorge para "aumentar a capacidade de ação na preservação do ambiente e conservação da natureza".

O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, entregou hoje uma embarcação semirrígida ao Serviço de Ambiente da Ilha do Corvo, que deverá servir o projeto LIFE IP AZORES NATURA, "o primeiro projeto integrado aprovado em Portugal e o maior projeto de conservação da natureza de sempre nos Açores", é referido numa nota de imprensa.

Segundo o comunicado, já foram também entregues embarcações aos serviços congéneres de Santa Maria, Graciosa e São Jorge.

Estes equipamentos "visam capacitar melhor os serviços da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e aumentar a capacidade de ação na preservação do ambiente e conservação da natureza", disse Alonso Miguel, citado na nota.

A entrega das embarcações dá "cumprimento ao objetivo estratégico do Governo Regional de reforçar os meios operacionais à disposição dos Vigilantes da Natureza e da Inspeção Regional do Ambiente", lê-se ainda no comunicado.

"Estas embarcações asseguram um conjunto de trabalhos prioritários no âmbito do projeto LIFE IP AZORES NATURA, nomeadamente ao nível do restauro de 'habitats' para as aves marinhas em ilhéus e, no âmbito da ação piloto para a prevenção da introdução, alerta precoce e resposta rápida a novas espécies de flora exóticas invasoras que possam ameaçar a conservação de espécies e 'habitats' protegidos pelas Diretivas Habitats e Aves", é referido.

O LIFE IP AZORES NATURA é um programa que pretende recuperar o estado de conservação de 13 'habitats' e 24 espécies protegidas pelas Diretivas Habitats e Aves.

Com uma duração de nove anos, o projeto tem um financiamento de cerca de 20 milhões de euros e é cofinanciado em 60% pela União Europeia.